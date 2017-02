IMT speelt gelijk tegen Racing FC uit Haïti

Inter Moengo Tapoe (IMT) heeft woensdag in het kader van de Caribbean Club Championship haar eerste wedstrijd gelijk gespeeld tegen Racing FC des Gônaïves uit Haïti. Na een 1-1 ruststand werd het 2-2. De kampioen van Suriname had makkelijk de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken vooral in de eerste speelhelft. Inter kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar kon deze niet behouden tegen Racing FC.

De wedstrijd werd gespeeld in Antigua Recreation Ground in Antigua & Barbuda.

Het was Kareem Kwasie die reeds in de 6e minuut na een dieptepass de doelman van Racing met een mooie lob het nakijken gaf en zo 1-0 aantekende voor Inter Moengo Tapoe. In de 18e minuut kwam Racing op gelijke hoogte. Uit een vrije trap op rechts werd de bal onvoldoende weggewerkt, waardoor Marckens Dorisca de gelijkmaker van dichtbij kon intikken: 1-1. Galgyto Talea kreeg halverwege de eerste helft een goede kans om Inter op voorsprong te brengen. Hij draalde om de bal klaar te leggen waardoor de doelman van Racing uit deze drie tegen een situatie goed kon verdedigen. Kort daarna kwam Giovanni Waal centimeters te kort na een steekpass, om de wedstrijd op voorsprong te zetten. Doelman Obrendo Huiswoud liet zich ook van zijn beste zijde zien met twee safes.

In de tweede helft was het weer Inter die de toon aangaf. Vooral het middenveld werd gedomineerd. Uit een hoekschop kwam Naldo Kwasie goed aanlopen, ging hoog de lucht in en plaatste de bal met het hoofd in het doel: 2-1. Inter had alle ruimte om de wedstrijd met deze voorsprong uit te spelen. Met nog geen 7 minuten spelen kwam Racing weer op gelijke hoogte met IMT. De bal werd vanuit links naar binnen gekapt. Weer kwam de bal bij Marckens Dorisca en hij noteerde zijn tweede doelpunt voor de avond.

IMT komt weer in actie vrijdag. De tegenstander in deze poule A van de Caribbean Club Championship is dan de thuisploeg de Greenbay Hoppers. In deze poule van vier clubs gaat slechts de groepswinnaar over naar de volgende ronde.