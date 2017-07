Importkip per 1 augustus duurder

De regering heeft besloten om het telen van Surinaamse kip aantrekkelijker te maken. Per 1 augustus zal de importheffing op kip en kipdelen van 20 naar 40% worden verhoogd. Dit deelde minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, vrijdag De Nationale Assemblee mee, schrijft Starnieuws. Er gaat samengewerkt worden met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de ondernemers uit de pluimveesector. Volgens Welzijn is de gehele keten onder de loep genomen voor stimulering van de lokale productie. Zijn collega van LVV, Soeresh Algoe, vulde ook in het parlement aan dat ondernemers verdere technische vaardigheden zullen worden aangeleerd. Door de maatregelen die genomen worden, zal de import van kip en kipdelen minder aantrekkelijk worden gemaakt. Het besluit tot verhoging van de importheffing is al genomen door de Raad van Ministers.