Immigrantenopstand 1902 wordt zondag herdacht

Op de Plantage Mariënburg brak op 30 juli 115 jaar geleden een opstand uit onder de immigrantenarbeiders uit Indonesië, India en China. Deze gebeurtenis wordt zondag herdacht. De immigranten waren de uitbuiting en onderdrukking van de toenmalige kolonialisten beu. Hun toestand was er één van armoede, onrecht en uitbuiting. Het verzet van de immigranten escaleerde in de dood van zo een 16 arbeiders, terwijl vele anderen gewond raakten. Ze werden gewoon in koelen bloede neergeschoten. De lichamen van de dode arbeiders werden notabene uitgestald om als voorbeeld te dienen voor anderen die mogelijk nog strijdlustig zouden zijn. Het moet een onbeschrijflijk beeld zijn geweest die dag in 1902; lichamen die met kalk waren overgoten en daarna in een massagraf werden gegooid. De precieze ligging van het massagraf moet nog worden achterhaald. De Stichting Gevallen Helden 1902 heeft op 30 juli 2006 een herdenkingsmonument onthuld in Mariënburg. Het plein waarop het monument is een jaar later omgedoopt in het “Plein van 30 juli 1902”. Daar zullen zondag enkele activiteiten worden gehouden, ter nagedachtenis van de slachtoffers.