IDB houdt forum over onderzoek in agrarisch beleid

De Inter-Development Bank (IDB) heeft gisteren een forum gehouden, in het kader van het Agricultural Policy Monitoring System (Agrimonitor). Het Agrimonitor is een instrument ontwikkeld door de IDB. Het doel is de verbetering van het analyseren van het agrarisch beleid en de uitvoer ervan in de Latijns-Amerikaanse- en Caribische landen (de zogenoemde LAC-landen). Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een speciale indicatoren waarlangs beleidsmakers en beleidsanalisten in staat zijn de agrarische sector te beoordelen en te meten. Voor een periode van 10 jaar kunnen de belangrijkste uitdagingen zo beter worden omschreven en aangepakt. Met de Agrimonitor is het mogelijk aspecten als voedselzekerheid, handelsintegratie, concurrentievermogen en armoede op het platteland, onder de lope te plaatsen. Aan het forum hebben meegedaan: Suriname, Barbados, Trinidad & Tobago, Guyana, de Bahama ‘s, Belize, Dominicaanse Republiek, Jamaica en Haïti.