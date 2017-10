Human Rights Watch meldt huiveringwekkende slachting in Rohingya-dorp

Human Rights Watch (HRW) heeft een gedetailleerd verslag uitgebracht van het optreden van het Myanmarese leger in het Rohingya-dorp Maung Nu, in de deelstaat Rakhine, op 27 augustus. Daar zouden tientallen Rohingya-burgers die in het dorp hun toevlucht hadden gezocht, zijn vermoord. Hoeveel precies heeft de mensenrechtenorganisatie niet kunnen vaststellen. HRW-onderzoekers spraken met veertien overlevenden en getuigen van het bloedbad. De gesprekken vonden plaats in Bangladesh waar zij naartoe zijn gevlucht. Onderzoek doen in Rakhine is vrijwel onmogelijk, omdat Myanmar dat niet toestaat. De gebeurtenissen in het dorp vonden plaats nadat militante Rohingya in de omgeving een kamp en controleposten van het leger hadden aangevallen. Honderden Rohingya vluchtten uit vrees voor represailles naar Maung Nu. Toen er Myanmarese verschenen brachten een aantal mannen naar een plein gebracht en daar geslagen, gestoken en doodgeschoten aldus het rapport van HRW. De lichamen van de gedode Rohingya werden later door de militairen met vrachtwagens afgevoerd. Ook zijn er volgens HRW betrouwbare verklaringen over het betasten en aanranden van vrouwen. Dat gebeurde in de meeste gevallen bij het doorzoeken van hun kleren op geld, sieraden en andere zaken van waarde.