Huiszoeking bij François Fillon

De Franse politie heeft donderdagochtend in Parijs huiszoeking gedaan bij François Fillon, de presidentskandidaat van Les Républicains. De doorzoeking van het pand vond plaats op bevel van de rechter-commissaris die de beschuldigingen tegen Fillon en zijn vrouw onderzoekt. Dat meldt het dagblad Le Parisien, dat zich baseert op bronnen bij het bureau voor corruptiebestrijding. De politiemensen namen meerdere documenten uit de woning mee. Het Openbaar Ministerie (OM) dat in Frankrijk is belast met financiële zaken weigerde elk commentaar op de publicaties over de huiszoeking.

Het onderzoek is geheim, aldus het OM. Fillon wordt ervan verdacht onder anderen zijn vrouw Penelope gedurende enkele jaren als parlementair medewerkster in dienst te hebben gehad terwijl ze niets uitvoerde maar wel goed werd betaald. Het satirische blad Le Canard enchaîné kwam als eerste met een aantijging hierover. Fillon keerde zich woensdag op een persconferentie woedend tegen de gang van zaken en sprak met het oog op de nakende presidentsverkiezingen van „een politieke moord.”