Huis van Afgevaardigden VS gaat stemmen over afschaffen Obamacare

De Republikeinse partij brengt donderdag een wet in stemming in het Huis van Afgevaardigden om Obamacare af te schaffen. Met de wet zal Obamacare herroepen en vervangen worden. Dat zegt de Republikeinse partijleider Kevin McCarthy woensdag.

Republikeins lid van het lagerhuis van het Amerikaanse Congres, Mark Meadows zei eerder al in een verklaring aan Politico dat hij denkt dat er nu een breed draagvlak is voor een wijziging in de gezondheidszorg, waardoor Obamacare definitief verleden tijd is. De stemming voor het wetsontwerp is goedgekeurd door de regelcommissie van het Huis van Afgevaardigden waardoor het lagerhuis donderdag gaat stemmen over het nieuwe wetsvoorstel dat Obamacare moet terugdraaien. De geplande stemming kan een doorbraak zijn voor de Amerikaanse president Donald Trump, die tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde dat hij zo snel mogelijk een einde zou maken aan de “verfoeilijke” Obamacare.

Sinds de Republikein in het Witte Huis zit heeft hij die verkiezingsbelofte vooralsnog niet kunnen inlossen. Hij kreeg onvoldoende steun in het Congres voor zijn plan. Een eerste poging in maart om Trumps wetvoorstel voor de gezondheidszorg door beide wetgevende kamers te krijgen mislukte. Nog voordat de stemming kon plaatsvinden werd het wetsvoorstel ingetrokken omdat er binnen de Republikeinse partij te weinig steun was. Dat terwijl de Republikeinen de meerderheid hebben in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.