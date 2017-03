Huis van Afgevaardigden stemt vrijdag over ‘Trump-care’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt donderdagavond (lokale tijd) niet over de wetgeving die Obamacare, de verzekering voor gezondheidskosten, moet ontmantelen en vervangen. De stemming wordt nu vrijdag gehouden. Meerdere bronnen in Washington zeiden eerder dat de stemming naar maandag werd verschoven. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt echter dat president Trump uitonderhandeld is en de stemming vrijdag zal plaatsvinden.

Trump verhoogde donderdag de druk op de Republikeinen door te melden dat als de wet niet wordt aangenomen, hij voorlopig geen nieuwe poging zal doen Obamacare te vervangen. Algemeen wordt aangenomen dat het Republikeinse wetsontwerp op dit moment op te weinig stemmen kan rekenen. Dat zou weer een gevoelige politieke nederlaag voor president Trump zijn. Het vervangen van Obamacare door een eigen wetsontwerp was namelijk een van de speerpunten van Trump in de aanloop naar zijn verkiezing tot president. Eerder werd ook tot twee maal toe zijn inreisverbod voor moslims uit een aantal landen in het Midden-Oosten door meerdere rechters getorpedeerd. Het wetsontwerp voor de zorgwet heeft 215 stemmen nodig om te worden aangenomen. Volgens een telling van NBC heeft Trump nog minstens acht extra stemmen nodig.