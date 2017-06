Houding collega-parlementariërs hindert volksvertegenwoordiger Hooghart

Verleggen accenten teveel

De factor ‘mens’ betekent veel voor parlementariër en vakbondsleider Ronald Hooghart. En die verdient volgens Hooghart een centrale plaats in te nemen in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de regering. Dat plan wordt samen met de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017/2018 onder een vergrootgals geplaatst in het parlement. Het stoort de volksvertegenwoordiger dat de focus elke keer weer wordt verlegd. De weg naar de nieuwe politiekvoering is nog bezaaid met obstakels vindt hij. Zijn spreekbeurt gisteren in ’s landsvergaderzaal werd op bepaalde momenten onderbroken en zelfs parlementsvoorzitter Geerlings-Simons riep Hooghart een gegeven moment even tot de orde om hem enigszins op spoor te houden. Dat lukte deels. In de Nationale Assemblee worden de staatsbegroting en het Ontwikkelingsplan van de regering in behandeling genomen.