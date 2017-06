Hooggerechtshof Venezuela aangevallen vanuit helikopter

Het gebouw van het Venezolaanse Hooggerechtshof is gisteren aangevallen vanuit een politiehelikopter. President Nicolás Maduro spreekt van een terroristische aanval.Vanuit de helikopter zou een granaat naar het Hooggerechtshof zijn afgevuurd, maar die is niet geëxplodeerd. De helikopter werd gestolen door een piloot van de politie, zegt de regering. Er werden ook schoten gehoord. Het incident zou een verdere escalatie betekenen van de protesten en het geweld dat al enkele maanden aanhoudt in Venezuela. Het incident volgde enkele uren nadat de Venezolaanse president nog had gewaarschuwd dat een gewelddadige omverwerping van zijn socialistische regering door zijn protesterende tegenstanders, tot oorlog zou leiden. Demonstranten gaan nu al drie maanden de straat op om te protesteren tegen zijn bewind. De onlusten hebben sinds april al 75 mensen het leven gekost in het land. “Als Venezuela in chaos en geweld wordt geworpen, gaan we ten strijde”, aldus de Venezolaanse president. “We zullen nooit opgeven en wat niet met stemmen kan worden bereikt, zullen we met wapens doen.” Oppositieleiders noemen Maduro een dictator die een eenmaal welvarende economie kapot heeft gemaakt. Maduro noemt hen juist gewelddadige leiders van een staatsgreep. Verder beschuldigt hij Washington ervan zijn tegenstanders te steunen en controle te willen krijgen over de olierijkdom van de natie. Daarbij waarschuwt Maduro dat de “vernietiging” van Venezuela zal leiden tot een enorme vluchtelingengolf die de migrantencrisis in het Middellandse-Zeegebied zal doen verbleken.