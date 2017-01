Hooggerechtshof: Brits parlement moet stemmen over Brexit-proces

Het Britse Hooggerechtshof heeft dinsdag bepaald dat het Britse parlement eerst moet stemmen over het Brexit-proces voordat de regering het proces van uittreding in gang mag zetten. De Hoge Raad in Londen oordeelde eind vorig jaar al dat de Britse regering het parlement toestemming moet vragen voor gestart kan worden met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De regering ging vervolgens in beroep.

Acht van de elf opperrechters sloten zich nu aan bij het oordeel van de Hoge Raad, dat eveneens oordeelde dat het Verenigd Koninkrijk niet ook afzonderlijk langs de parlementen van Schotland, Wales en Noord-Ierland hoeft. “Elke verandering in de wet die uitvoering geeft aan een referendum, moet gedaan worden volgens de principes van de Britse grondwet”, zo sprak de rechter. Deze grondwet omvat een gang langs het parlement. Artikel 50 van het verdrag van Lissabon is daarnaast de enige manier waarop een lidstaat zijn EU-lidmaatschap kan beëindigen. Op 23 juni van dit jaar stemde een nipte meerderheid van de Britten voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.