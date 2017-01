Hoofd Orde van Malta stapt op na rel om condooms met Vaticaan

Het hoofd van de Orde van Malta, een katholieke ridderorde die zich bezighoudt met liefdadigheidswerk, stapt op nadat één van de leden tienduizenden condooms had uitgedeeld aan een hulporganisatie in Myanmar. Matthew Festing werd gisteren door paus Franciscus gevraagd op te stappen als hoofd van de ridderorde. Daarop nam Festing ontslag, meldt The Guardian vandaag. Dit is in de geschiedenis van de ridderorde bijna nooit gebeurd: normaal blijft het hoofd in functie tot zijn dood.

De katholieke kerk is formeel nog steeds tegen het gebruik van condooms. De ridderorde werd 1099 opgericht en bood onder meer medische hulp aan kruisvaarders. Tegenwoordig zet de organisatie zich in voor armen in ontwikkelingslanden. Aartsconservatieven staan lijnrecht tegenover de liberale koers van de paus die in 2013 aantrad. Door het uitdelen van condooms door een katholieke organisatie te veroordelen, komt Franciscus tegemoet aan hun wensen.