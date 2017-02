 Hongersnood treft Zuid-Sudan

De regering van Zuid-Sudan heeft hongersnood uitgeroepen in twee provincies van het land. Volgens een rapport van de regering en de Verenigde Naties hebben 100.000 mensen in het gebied zo’n groot gebrek aan voedsel, dat er sprake is van hongersnood. In november 2016 waarschuwde de voedselafdeling van de Verenigde Naties, FAO, al voor een dreigende hongersnood. In Zuid-Sudan woedt al drie jaar een burgeroorlog, maar het geweld is de afgelopen maanden opgelaaid.

Volgens FAO-deskundigen heeft de oorlog grote gevolgen gehad voor de anders vruchtbare grond in Zuid-Sudan. De angst bestaat dat de hongersnood zich zal uitbreiden. Naast Zuid-Sudan zijn er ook grote voedselproblemen in landen als Somalië en Ethiopië. Door extreme droogte is de situatie sinds 2011 niet meer zo slecht geweest. Volgens het rapport moet er nu snel hulp komen. Wanneer dit niet gebeurt, loopt de helft van de bevolking van Zuid-Sudan het risico om te sterven van de honger, zegt de FAO.