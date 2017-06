Hongarije stuurt neonazi Mahler terug naar Duitsland

De beruchte neonazi Horst Mahler is Hongarije uitgezet, nadat hij daar eerder vergeefs asiel had gevraagd. De Hongaarse autoriteiten zetten de bejaarde Duitser dinsdag op een vliegtuig naar zijn thuisland. De 81-jarige Mahler kwam in de middag aan in Berlijn, meldde de krant Potsdamer Neueste Nachrichten. Volgens het dagblad wordt Mahler, een extremist, direct naar de strafgevangenis in Brandenburg an der Havel gebracht. De Duitser moet nog een gevangenisstraf uitzitten. Mahler zat in Duitsland een tienjarige celstraf uit voor antisemitische uitspraken en ontkenning van de Holocaust. Vanwege ziekte mocht hij de gevangenis twee jaar geleden tijdelijk verlaten. Mahler keerde echter niet terug en vluchtte naar Hongarije. De neonazi was medeoprichter van de links-extremistische Rote Armee Fraktion (RAF). Later verliet hij de terreurgroep en sloot hij zich aan bij rechts-extremistische groeperingen.