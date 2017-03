Honderden doden door uitbraak meningokokken Nigeria

Nigeria kampt met uitbraak van meningokokken. Er zijn al 282 mensen aan overleden, voornamelijk kinderen. Meer dan 2000 mensen zijn besmet geraakt met de ziekte.

Volgens het Nigeriaanse centrum voor ziektepreventie gaat het om een nieuwe variant van meningokokken C, die nog niet eerder voorkwam in het land. Volgens het hoofd van het centrum is er wereldwijd een tekort aan vaccins, waardoor het moeilijk is om verspreiding van de ziekte te beperken.

De meeste slachtoffers van de uitbraak zijn 5 tot 14 jaar oud. De ziekte veroorzaakt hersenvliesontsteking en ontsteking van de membranen rond de ruggengraat.

In 2015 was er een grote uitbraak van meningokokken in Nigeria en Niger. Er stierven toen 1100 mensen door de ziekte.