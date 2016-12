honderden-betogers-opgepakt-in-congo

De Congolese politie heeft dinsdag en woensdag 275 mensen gearresteerd tijdens betogingen tegen president Joseph Kabila.Eerder had de politie al gemeld dat de onlusten de levens hebben geëist van zeker 21 burgers en een veiligheidsmedewerker.Volgens mensenrechtenorganisaties is het dodental hoger. Een waarnemer van Human Rights Watch meldde dat alleen in de hoofdstad Kinshasa al 26 betogers zijn doodgeschoten door de veiligheidstroepen van Kabila.De betogers eisen het vertrek van Kabila omdat zijn mandaat is afgelopen. Volgens de regering kunnen pas in 2018 nieuwe presidentsverkiezingen worden georganiseerd wegens financiële en logistieke problemen.