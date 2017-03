Honderdduizenden Italianen hebben gisteren gedemonstreerd tegen de maffia. In het hele land gingen mensen de straat op om de onschuldige slachtoffers van de georganiseerde misdaad te herdenken. Vooral de mars door de plaats Locri in de regio Calabrië, waar de beruchte ‘Ndrangheta sterk aanwezig is, kreeg veel aandacht. De demonstranten liepen met vlaggen, spandoeken en foto’s van slachtoffers door de straten.