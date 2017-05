Honderd militairen naar gevecht islamitische militanten op Filipijns eiland

Het Filipijnse leger heeft ongeveer honderd militairen met helikopters naar de stad Marawi op het zuidelijke eiland Mindanao gestuurd. Tientallen moslimextremisten hebben grote delen van de stad bezet en verschillende gebouwen in brand gestoken na een mislukte inval van veiligheidstroepen in een van hun schuilplaatsen. Sinds die actie dinsdagavond zijn in Marawi minstens 21 doden gevallen: zeven regeringssoldaten, dertien rebellen en een burger. Volgens religieuze leiders hebben rebellen christelijke inwoners in gijzeling genomen om hen te gebruiken als menselijk schild. De extremistische groep Maute zwoer eerder trouw aan de terreurgroep Islamitische Staat. President Rodrigo Duterte heeft op Mindanao de staat van beleg afgekondigd. Een legerwoordvoerder zei dat in Marawi nog enkele tientallen ”lokale terroristen” verzet bieden.