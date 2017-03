Hoge voorlopige opkomst voor Tweede Kamerverkiezingen

De opkomst van de Tweede Kamerverkiezingen is, zoals nu al te peilen valt, is hoger dan tijdens de vorige verkiezingen in 2012. Zo’n 15 procent van de stemgerechtigden had om 10.30 uur Nederlandse tijd gestemd. De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. In 2012 lag het opkomstpercentage op dat tijdstip op 13 procent. Het onderzoek van Ipsos is gebaseerd op eigen peilingen bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over heel Nederland. Daar wordt iedereen geteld die komt stemmen.

Diverse grote steden zijn met hun eigen opkomstcijfers naar buiten gekomen. Zo had in Den Haag om 12.00 uur bijna 23,5 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd iets meer dan 19 procent. In Rotterdam was de opkomst kort na het middaguur ruim 24 procent en in Utrecht 29 procent. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst. Deskundigen menen dat de hogere opkomst mogelijk ligt aan het zonnig weer in Nederland.