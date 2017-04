Hofwijks en Boerleider doen geen aangifte

Middels een schrijven maken Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider bekend dat zij na overweging ervan hebben afgezien om aangifte te doen, wegens buitensporig optreden van de politie, op dinsdag 18 april.

Hun overweging vloeit voort uit het streven naar eenheid en saamhorigheid, ook met de gewapende machten. Zij willen voorkomen dat burgers aan de ene kant, en de politie aan de andere kant tegen elkaar worden opgezet en de focus op de problemen van het land zodoende komt te vervallen. Volgens Hofwijks en Boerleider is er langer dan 17 maanden een hele goede samenwerking geweest met de politie. Zij heeft altijd Keurig haar bijdrage geleverd om te zorgen dat de protesten altijd een vreedzaam karakter hebben getoond.

In de brief roepen zij de autoriteiten op om geen misbruik te maken van de gewapende machten. Zij geven aan geen strijd te voeren tegen personen maar tegen wanbeleid! Een beleid dat ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van ter zake deskundigen over het financieel beleid, desastreuze gevolgen zal hebben voor de komende generatie.

Hofwijks en Boerleider geven de beleidsmakers mee dat zij bezig zijn de samenleving te bewegen dit beleid niet langer te accepteren. De eis is nog steeds dat deze regering aftreedt. Maar dat zal de samenleving zelf moeten bepalen door in grote getallen aanwezig te zijn bij de protesten, Vrijdag om 17:00 uur op het Onafhankelijkheidsplein en dinsdag samen met delen van de vakbeweging en het bedrijfsleven.