Hof India handhaaft doodstraf voor verkrachten vrouw in bus

Het hooggerechtshof van India heeft vrijdag het hoger beroep verworpen van vier mannen die in 2012 ter dood werden veroordeeld wegens de verkrachting en het vermoorden van een vrouw in een passagiersbus. “Het is een barbaarse misdaad die een schok in het land heeft veroorzaakt”, zo sprak opperrechter Banumathi tegen een volgepakte rechtszaal. De vier hadden beroep aangetekend omdat ze hun straf “buitenproportioneel” vonden. Er klonk massaal applaus nadat het Hof het vonnis bekendmaakte. De schokkende zaak leidde destijds tot een golf van verontwaardiging in India en de rest van de wereld.

In heel het land gingen demonstranten de straat op om te pleiten voor zwaardere straffen voor verkrachters. In 2014 werden drie andere Indiase mannen ter dood veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van een 19-jarige vrouw. Ook zij hebben beroep aangetekend tegen hun straf. De vrouw zat met haar vriend in een bus toen de groep ze aanviel. De vrouw werd door de vier mannen verkracht en mishandeld met een ijzeren staaf. Ook haar vriend werd meerdere malen met de staaf geslagen toen hij haar probeerde te verdedigen. Het tweetal werd voor dood achtergelaten aan de kant van de weg. De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen.