Hof bepaalt op 11 mei of 8-december strafzaak doorgaat

Het Hof van Justitie bepaalt op 11 mei of het 8-december strafproces doorgaat. Er komt dan een uitspraak over het beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangetekend tegen de beslissing van de Krijgsraad die besloot het proces voort te zetten, nadat het OM had gevraagd de zaak stop te zetten. Dat verzoek kwam nadat de regering met een beroep op artikel 148 uit de Grondwet het OM de opdracht gaf de vervolging te staken. De krijgsraad oordeelde echter dat het verzoek niet gegrond was, waarna het OM beroep aantekende.

Het Hof van Justitie had op 7 maart besloten om drie verdachten (de ex-militairen Orlando Heidanus, Kenneth Kempes, Lucien Lewis) die niet correct gedagvaard waren, alsnog de gelegenheid te geven om hun zegje te doen. De verdachten zijn niet verschenen en waren ook niet vertegenwoordigd.

De zaak is verschoven naar 11 mei waarbij er bepaalt zal worden of de 8 december strafzaak doorgaat.