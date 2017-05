HOEFDRAAD: ‘UITSPRAKEN SANTOKHI KLINKKLARE ONZIN’

Gillmore Hoefdraad, Minister van Financiën noemde In het programma ‘Bakana Tori’ op Radio SRS de uitlatingen van assembleelid Chandrikapersad Santokhi, “klinkklare onzin”. Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zei, ‘dat de regering zich als een “staatsoplichter” zou hebben gedragen in de samenwerking met het IMF’ (Internationaal Monetair Fonds). Zo meldt De Ware Tijd.

Santokhi deed de uitspraken dinsdag in DNA tijdens de openbare vergadering waarbij de economische situatie in het land met de regering werd besproken. Minister Hoefdraad was er zelf niet bij, aangezien hij in Saudi-Arabië de jaarvergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank bijwoonde. Volgens hem is het belangrijk dat Suriname aanwezig is tijdens evenementen zoals de jaarvergadering van de bank en niet alleen verschijnt wanneer geld van de instellingen nodig is.

Santokhi zei dat de indruk bestaat dat de regering alleen met het IMF in zee is gegaan omdat de behoefte aan geld dringend was, maar dat de intentie er niet was om het afgesproken programma uit te voeren. het IMF bevestigde dinsdagmiddag dat op verzoek van de Surinaamse autoriteiten het programma is gestaakt. Van de 478 miljoen US dollar die was afgesproken heeft de Centrale Bank van Suriname in juni vorig jaar 81 miljoen US dollar ontvangen. Het resterende bedrag zou naarmate het programma vorderde tot mei volgend jaar worden overgemaakt. Zo ver komt het dus niet.