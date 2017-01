Hoefdraad: Staat intensief betrokken bij geschil DSB

De Surinaamsche Bank (DSB) is niet failliet. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën keurt de berichten die verspreid zijn in alle toonaarden af. Deze zijn schadelijk voor het financiële systeem. De bewindsman erkent tegenover Starnieuws dat er serieuze meningsverschillen zijn tussen de raad van commissarissen (rvc) van DSB en directeur Sigmund Proeve. De Staat en de Centrale Bank van Suriname zijn actief betrokken bij deze kwestie om zaken in goede banen te helpen leiden. President Desi Bouterse houdt zich eveneens intensief bezig met de situatie.

Op het ministerie van Financiën is tot diep in de nacht vergaderd over de situatie bij DSB. Aanwezig waren de rvc van DSB, Proeve en de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie. Hierna is de president door de minister op de hoogte gesteld van de uitkomst van het gesprek. Hoefdraad deelt mee dat in de loop van de dag er officiële verklaringen zullen komen van de Centrale Bank, DSB en de Staat.

“Ik heb het volste vertrouwen in de Centrale Bank als toezichthouder op het financiële systeem. Te allen tijden zal de Staat het financiële systeem ondersteunen, indien dit nodig is. Dit zal via de toezichthouder, de Centrale Bank, geschieden,” zegt de bewindsman. Hij beklemtoont dat hoe de zaak tussen Proeve en de rvc van DSB ook afloopt, deze geen gevolgen zal hebben voor het functioneren van de bank en het financiële systeem.

Proeve zei aan de STVS gisteravond in een extra journaal dat kwaadwilligen geruchten verspreiden. Hij is nog steeds directeur en is op zijn post. DSB is niet failliet, stelde Proeve. Starnws