‘Hit and Run’ chauffeur meldt zich bij politie

De 41-jarige buschauffeur Jeffrey H., die na een aanrijding wegvluchtte, heeft zich op 4 januari gemeld bij de politie en is direct aangehouden. Op 31 december heeft hij twee kinderen aangereden. Nog voor de politie er was, had hij de plek te voet verlaten. De twee minderjarige kinderen waren zodanig gewond geraakt, dat ze naar de spoedeisende hulp moesten worden gebracht. De door H. achtergelaten bus is in beslaggenomen. Toen het voor de chauffeur duidelijk was dat de politie hem op het spoor was, meldde hij zich op het bureau. Hij heeft in middels een bekentenis afgelegd.