Hira overhandigt eerste exemplaar boek aan president

Het boek De getuigenis van president Bouterse. Politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname van Sandew Hira (Dew Baboeram) is uit. Hira heeft het eerste exemplaar maandagmiddag aan president Desi Bouterse overhandigd. Hira, broer van John Baboeram, een van de vijftien mannen die op 8 december zijn vermoord, heeft vorig jaar Bouterse, hoofdverdachte in deze zaak, op Brokobaka geïnterviewd. De tekst van het interview en analyses van politiek geweld, zijn verwerkt in het boek dat meer 400 pagina’s telt.

Bouterse is ingenomen met het boek en de auteur. “Laat me u bedanken dat u als Surinamer een bijdrage wilde leveren om deze kwestie, welke reeds jaren speelt en vaak ook warm gehouden wordt door individuen, organisaties die eigenlijk niet naar een oplossing zoeken… ik ben heel erg ingenomen met de wijze waarop u het initiatief heb genomen.” Bouterse haalt aan dat het om een gevoelig onderwerp gaat. Hij geeft aan dat er een stuk geschiedenis is vastgelegd dat voor eenieder toegankelijk is. Hij verwacht net als Hira veel kritiek. “Maar natuurlijk moeten we naar een eindstreep, waar we in dialoog met elkaar komen tot een stuk verzoening en waarheidsvinding.

Hira zegt dat het boek dialoog tussen de verdeelde groepen teweeg zal kunnen brengen. Hij en president Bouterse zijn daar een voorbeeld van, illustreert hij. “Ik hoop dat dat ook het geval zal zijn met iedereen die betrokken is bij politiek geweld. Zeker bij de nabestaanden van de honderden mensen die omgekomen zijn in het binnenland, de soldaten, Jungle Commando en burgers. Dat er daar wel een traject komt, dat men in een ruimte kan zitten om dingen te bespreken. Ik geloof dat we daar heen moeten.” Starnws