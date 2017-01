Hillary bij inauguratie Trump

Hillary Clinton zal samen met haar man Bill aanwezig zijn als Donald Trump op 20 januari in Washington wordt beëdigd als president. Ook oud-president George W. Bush en zijn vrouw Laura zijn van plan om te komen, melden Amerikaanse media. Ze willen getuige zijn van „de vreedzame machtsoverdracht,” zo lieten ze weten.

Clinton en haar man werden tijdens de campagne zwaar onder vuur genomen door Trump en ook Bush moest het ontgelden, vanwege zijn volgens Trumps slechte optreden na de aanslagen in 2001. Tot nu toe had van de nog levende presidenten alleen Jimmy Carter laten weten dat hij naar de plechtigheid zou komen. De 92-jarige George Bush Senior is er niet bij vanwege zijn gevorderde leeftijd. Het is in de Verenigde Staten traditie dat de oude machthebbers aanwezig zijn bij de inhuldiging van een nieuwe president, ongeacht hun politieke voorkeur.