Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft het bedrijfsleven geïnformeerd over het prijzen van goederen in Surinaamse dollar. Winkeliers krijgen nog de gelegenheid de valutaprijzen te veranderen in het enig wettig betaalmiddel van Suriname, zegt HI-minister Sieglien Burleson. Ze doet een beroep op winkeliers om niet te wachten tot controleurs langskomen.