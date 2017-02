Padvindstersgilde moet plek weer innemen

Het is vandaag een feestdag voor de padvindsters. Het Surinaams Padvindsters Gilde (SPG) herdenkt Baden-Powell Dag. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, een luitenant-generaal in het Britse leger en schrijver, is de grondlegger van de scouting. Zowel hij als zijn echtgenote. Olive Baden-Powell, is geboren op 22 februari. Het echtpaar heeft veel betekend voor de scoutbeweging, waar het SPG ook integraal onderdeel van is.