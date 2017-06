Helft lichamen slachtoffers neergestort vliegtuig Myanmar geborgen

Reddingswerkers hebben inmiddels ongeveer de helft van de lichamen van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Myanmar geborgen. Het toestel, met 122 personen aan boord, verdween vorige week woensdag van de radar. Het aantal geborgen lichamen komt nu uit op 62. Donderdag werden de eerste resten van het toestel in zee aangetroffen en werden de eerste lichamen al geborgen. Het transportvliegtuig van Chinese makelij was woensdag op weg van de stad Myeik naar de grootste stad van het land, Yangon, toen de communicatie met de verkeersleiding plotseling werd verbroken. Het is nog altijd onduidelijk hoe het vliegtuig neer kon storten. Wel is inmiddels bekend dat er grote wolkenpartijen in de omgeving waren toen het vliegtuig van de radar verdween. Of dat ook van invloed is geweest op de crash, is nog niet bevestigd. Verschillende landen, waaronder China, hebben Myanmar hulp aangeboden bij de zoektocht. Myanmar zou deze hulp echter geweigerd hebben. Vliegtuigongelukken als deze komen regelmatig voor in Myanmar.