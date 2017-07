Heel Somalië bijna maand zonder internet

Heel Somalië zit al bijna een maand zonder internet. Een schip trok eind juni de kust de enige glasvezelkabel naar het land kapot. De kabel is naar verwachting op z’n vroegst pas volgende week gerepareerd. Tijdens het aanmeren in de Somalische hoofdstad Mogadishu bleef het anker van het containerschip MSC Alice aan de kabel haken. Vanaf dat moment was Somalië zijn verbinding met de rest van de wereld kwijt. In Somalië zit minder dan twee procent van het aantal inwoners op in internet. Maar ziekenhuizen, grote bedrijven en de overheid leunen wel sterk op het web. De economische schade is zo’n 9 miljoen euro per dag, schat de regering. De minister van Telecommunicatie, Abdi Anshur Hassan, spreekt van een ‘grote ramp’ en zegt dat de regering alles op alles zet om de internetverbinding te herstellen. Het is niet voor het eerst dat een schip een kabel aan stukken trekt. Zo waren in 2012 meerdere Afrikaanse landen in één klap verstoken van het internet. Toen was het euvel binnen een paar dagen verholpen.