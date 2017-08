‘HBO-hack omvangrijker dan gedacht’

De hackers die vorige week betaalzender HBO troffen, hebben mogelijk meer informatie buitgemaakt dan eerder werd gedacht. Een door HBO ingehuurd beveiligingsbedrijf heeft ontdekt dat de hackers duizenden interne bedrijfsdocumenten hebben gestolen, schrijft Variety.

Bij de hack zouden documenten, foto’s, video’s en geluidsbestanden zijn gestolen. Ook hebben de hackers persoonlijke informatie van een HBO-directeur weten te bemachtigen en slaagden ze er mogelijk in om in te breken in zijn zakelijke e-mail. Sommige persoonlijke informatie over de bestuurder werd ook online gepubliceerd en bevat onder meer wachtwoorden van online accounts en bankgegevens.

De hackers claimden eerder al dat ze in totaal 1,5 terabyte aan data hebben gestolen van de zender en zetten al één script van een aflevering van Game of Thrones online, net als twee nog niet uitgezonden episodes van Ballers, Room 104 en de nieuwe serie Barry die in 2018 gepland staat. Het motief van de hackers is niet bekend. Volgens de zender is er geen losgeld geëist.