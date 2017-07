Hamas blijft op Europese terrorismelijst staan

De Palestijnse organisatie Hamas blijft op de terrorismelijst van de Europese Unie staan. Dat besluit de hoogste rechtbank van de EU. De rechters gaan hiermee in tegen het vonnis van het Europees Hof van Justitie. Die bepaalde in 2014 dat Hamas van de terrorismelijst af moest. Volgens het Hof was het besluit om de beweging op de lijst te plaatsen niet gebaseerd op gedegen wettelijke argumenten. De plaatsing zou zijn gebeurd op basis van ”aantijgingen in de pers en op internet” en niet op basis van ”onderzochte en door relevante autoriteiten bevestigde daden”.