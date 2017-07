Is middel om taboe kanker te doorbreken zeggen organisatoren

Stichting Nooit Alleen van Claudia Castelen en Beryl Pinas van Stichting Beauty of Joy willen het taboe over kanker doorbreken. Voor de vierde keer hielden ze het afgelopen weekeinde de Hair en Beauty vakbeurs. Het achterliggend doel was het publiek informatie te verschaffen over kanker. De taboesfeer rond deze ziekte houdt de angst ervoor in stand en daar is niemand bij gebaat zegt Beryl Pinas.

Zo doen er nog veel onwaarheden over kanker de ronde. Dat, terwijl er genoeg informatie over te vinden is. Claudia Castelen van Stichting Nooit Alleen zegt dat je er wel naar op zoek moet. De behandeling kan succesvol verlopen wanneer die zo vroeg mogelijk start.

Claudia Castelen en Beryl Pinas van Stichting Nooit Alleen en Stichting Beauty of Joy. Met hun beurs willen ze het taboe over kanker in Suriname verder doorbreken. De Hair en Beauty beurs is 4 jaar terug begonnen met 12 standhouders. Dit jaar waren er 30 deelnemers.