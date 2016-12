guyana-kampt-met-ernstige-wateroverlast

Slagregens donderdag en vrijdag gekoppeld aan een springvloed hebben voor ernstige wateroverlast gezorgd in de Guyanese hoofdstad Georgetown en omliggende gebieden in de kuststrook. Dit meldt Starnieuws. Ook in East Berbice nabij de grens met Suriname was er veel overlast. Daar liepen behalve straten, woonerven, huizen en bedrijven ook landbouwpercelen onder water. Zo meldden verschillende media en andere bronnen in Guyana.Op sociale media hebben honderden Guyanezen foto’s geplaatst van de overlast in hun buurt en wordt forse kritiek geuit op nalatigheid van de overheid van het land om geregeld de afvoerlozingen op te schonen. Overheidsfunctionarissen wijzen er echter op dat de overlast deels ook het gevolg is van afvoerkanalen die slecht functioneren omdat burgers daar constant afval en groot vuil zoals defecte wasmachines, tv-toestellen en andere huishoudelijke apparaten in dumpen.

Ook raken pompgemalen geregeld defect vanwege rommel die daarin terechtkomt. Op sommige plaatsen hebben burgers en bedrijven in Guyana ook zonder toestemming van de autoriteiten trenzen dichtgegooid, waardoor de afvoer van overtollig water op bepaalde plaatsen is ontregeld.