Guerrillabeweging ELN: Bolt en Follender snel vrij

De in Colombia ontvoerde Nederlandse presentator Derk Bolt (62) en cameraman Eugenio Follender (58) worden spoedig vrijgelaten. Dat meldt guerrillabeweging ELN in een verklaring. De twee maken het volgens haar goed. De Colombiaanse guerrillabeweging bevestigde gisteravond dat ze achter de ontvoering van Bolt en Follender zit. Het tweetal verdween afgelopen weekend in het noordoosten van Colombia. De vrijlating werd bemoeilijkt omdat het een conflictgebied is. Volgens de Colombiaanse politie bevonden de twee Nederlanders zich tegen alle adviezen in en zonder gewapende begeleiding te hebben gevraagd in gevaarlijk gebied. Het tweetal was in het land op zoek naar de biologische moeder van een door Nederlanders geadopteerd meisje.