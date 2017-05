Grote oceaanschoonmaak begint eerder

De grote schoonmaak van de wereldzeeën start begin volgend jaar, twee jaar eerder dan gepland. Dat maakt de Nederlandse bedenker van het project The Ocean Cleanup bekend. Boyan Slat wil de ‘plastic soep’ opruimen met de door hem bedachte opruimsystemen met twee armen, die in een V-opstelling op open zee worden geplaatst. De stroming stuwt plastic op, dat dan kan worden ingezameld. Dat het project eerder van start kan gaan, komt door een wijziging van de plannen.

Slat dacht in eerste instantie aan één groot systeem van 50 kilometer lang dat aan de zeebodem vastzit, in plaats daarvan worden het vijftig kleinere installaties van 2 kilometer lang die in oceanen ronddrijven. Volgens Slat zijn er vijf gebieden in de wereldzeeën waar plastic zich heeft opgehoopt, in totaal een paar honderd miljoen kilo. De Cleanup begint bij de Great Pacific garbage patch. Dat is een van die vijf gebieden, tussen de Amerikaanse staten Hawaï en Californië. The Ocean Cleanup werd in 2013 opgericht. Zo’n 65 onderzoekers en technici zijn bij het project betrokken. Het project wordt gefinancierd door middel van crowdfunding. Er is ruim 31 miljoen euro opgehaald.