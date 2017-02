De Australische federale politie heeft bij een doorzoeking van een jacht voor de kust van Oost-Australië meer dan 1 ton cocaïne aangetroffen. Het is de grootste vangst ooit voor Australische autoriteiten. De drugs hebben een straatwaarde van omgerekend ongeveer 222 miljoen euro. De politie deed al tweeënhalf jaar onderzoek naar het drugsnetwerk dat in verschillende landen actief is. In totaal zijn zes mensen gearresteerd, onder wie vier Australiërs. De zes verdachten kunnen levenslang krijgen.