‘Gronden voor dood door schuld bij brand woontoren Londen’

Er zouden gronden zijn om de eigenaren van de in juni uitgebrande woontoren in Londen aan te klagen wegens dood door schuld. Dit meldde de BBC donderdagavond op basis van een brief die de Britse politie aan de bewoners van de toren heeft gestuurd. In het schrijven staat dat de raad en de afdeling woningbeheer van de deelgemeente Kensington-Chelsea gronden heeft om de eigenaren van het pand mogelijk te vervolgen. Bij de brand kwamen zeker tachtig mensen om het leven. Het vuur kon zich snel verspreiden door het gebruikte isolatiemateriaal. Dat was niet voldoende brandwerend, maar werd bij een recente renovatie toch gebruikt voor de bekleding van alle wanden in de flat. Alleen organisaties kunnen worden beschuldigd van collectieve doodslag. Op dit moment kan niemand worden gearresteerd.