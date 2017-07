Op het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) wordt het grondbeleid gedigitaliseerd. De bedoeling is dat op korte termijn het gronduitgiftebeleid via het internet moet plaatsvinden. Ook worden alle aanvragen en toewijzingen met naam en toenaam openbaar gemaakt. Hiermee hoopt RGB-minister Roline Samsoedien efficiëntie en transparantie te brengen in het gronduitgiftebeleid.