Groep ondernemers leggen claim op ambitieus concept Aqualand

Voelen zich in de maling genomen door Paul Somohardjo

Aqualand is een uniek project in de maak; een toeristisch oord met villa’s langs het water en een luxueus airporthotel annex vakantieparkattracties, enkele minuten verwijderd van de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Volgens Abigail Lie A Kwie, directeur van Aqualand, is er lang nagedacht en gesleuteld aan het concept.

Een groep jonge ondernemers plaatst daar echter twijfels achter. Volgens hen is het concept van Aqualand en alles eromheen, hun idee. Zij zijn een samenwerking aangegaan met West Leisure Company; eigenaar van het stuk grond waarop het complex komt te staan. West Leisure zou slechts als de stille aandeelhouder fungeren, zegt Mike Maddamin één van de jonge ondernemers die zich benadeeld voelen. Wat nu is gebeurd is dat ze door de leiding van West Leisure aan de kant gezet zouden zijn.

Mike Maddamin, die meent dat het concept van Aqualand, een airport-hotel waarvan de eerste steen op 5 februari is gelegd, een gestolen idee is. Maddamin, Frits Tjokrotaroeno, en Anthony Toney zeggen dat West Leisure Company het nu tegen alle afspraken in zelf promoot. Daar hebben de jonge ondernemers op zich geen moeite mee; ze willen echter dat ze worden vergoed voor alle onkosten die ze hebben gemaakt.

West Leisure Company staat onder leiding van Paul Somohardjo en zoon Bronto, zeggen ze. Paul Somohardo verwijst de claim van het drietal naar het rijk der fabelen. Hij overweegt een rechtszaak tegen hen aanhangig te maken.