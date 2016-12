De Griekse ambassadeur in Brazilië is vermoedelijk vermoord. De politie vond donderdag een lijk in een uitgebrande auto in het noorden van de stad Rio de Janeiro en gaat ervan uit dat het om de diplomaat gaat. Het kenteken van de auto komt overeen met dat van de auto die de 59-jarige Kyriakos Amiridis had gehuurd voor een vakantie. De politie denkt dat hij is vermoord. Armidis’ vrouw had de diplomaat drie dagen geleden als vermist opgegeven.