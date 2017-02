Grassalco behaalt ruim US$ 3 miljoen aan bedrijfswinst

Verkregen inkomsten uit royalty’s, de verkoop van steenslag, goud uit eigen operaties en beleggingen, hebben NV Grassalco een bedrijfswinst opgeleverd, over 2016. Dit blijkt uit voorlopige cijfers. De winst bedraagt meer dan US$ 3 miljoen. Echter heeft Grassalco het streven in 2016 een operationeel resultaat van US$ 500.000 te bereiken, exclusief de royalty-inkomsten uit de Delfstoffen-overeenkomst, niet gehaald.

Het bedrijf deelt mee dat de verdere diversificatie dit jaar wordt voortgezet in de nieuwe planning. Zo zullen de exploratie-programma’s naar voorkomens van steenslag en goud worden geïntensiveerd. In de planning staan voorts booractiviteiten in een joint venture in het concessiegebied in het Lelygebergte in Sipaliwini en de verkoop van zand uit het eigendomsterrein te La Solitude in Commewijne.

Vorig jaar is lokaal en regionaal totaal ongeveer 155.000 ton steenslag verkocht. Op haar verwerkingsplant te Maripaston in Para (kleinschalige goudwinning), is er zonder gebruikt van kwik 37,5 kilo goud geproduceerd, 7,5 kilo minder dan gepland, zegt het bedrijf.

Op haar steenslagconcessie te Worsteling Jacob in Phedra wordt het boorprogramma naar granietvoorkomens ook voortgezet. Deze activiteit is onderdeel van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van de Phedramijn. Een feasibility study is voorts in de planning om de mogelijkheden voor het op-/doorstarten van de Patamacca Operation in het district Marowijne in kaart te brengen voor de productie en export van natuursteen. In voorbereiding is ook de bouw van een eigen goudopkoop unit in Brokopondo. Het verder promoten van het in 2016 geïntroduceerd product ‘Steenslag in een zak’ staat ook op programma. Starnieuws