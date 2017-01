Graafmachine gelift van ponton bij Wijdenboschbrug

Met man en macht is er gewerkt om de graafmachine te liften van de ponton die aangevaren is tegen de kabels van de Jules Wijdenboschbrug. Na een aantal pogingen is het iets na 16.00 uur gistermiddag gelukt om de enorme graafmachine te hijsen van de ponton.

Hulpverleners hebben moeten vechten tegen de tijd om de opkomende vloed voor te zijn. Ook door de regen werd het werk bemoeilijkt. Gevreesd werd dat de graafmachine in de Surinamerivier zou kantelen. Een deel van de rupsbanden van de graafmachine moest weggesneden worden.

Uiteindelijk is het gelukt om de graafmachine veilig te hijsen. In een korte tijd moesten enorm veel technici gemobiliseerd worden om de machine in veiligheid te brengen. De ponton is om tot nog toe onduidelijke redenen vanochtend tegen de beveiligingswanden en de bekabeling van de brug aangevaren. Starnws