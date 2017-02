Gouverneur beveelt evacuatie protestkamp bij Dakota-pijpleiding

De gouverneur van de Amerikaanse staat North Dakota roept demonstranten op het kamp bij de Dakota-pijpleiding te verlaten. Het kamp dient als basis voor de tegenstanders van de aanleg van de omstreden pijpleiding voor olietransport. Die aanleg lag enkele maanden stil na felle protesten van een groep indianen en milieuactivisten. Een rechter bepaalde maandag echter dat de bouwplannen gewoon door mogen gaan. De activisten moeten voor 22 februari vertrokken zijn uit het kamp, stelt de Republikeinse gouverneur Doug Burgum. Hij wijst daarbij ook op de gevaren die ontstaan door smeltende sneeuw en het stijgende water van de nabijgelegen Cannonball River.

Burgum zegt ook dat het kamp schade vormt aan het milieu. Donald Trump schreef enkele dagen na zijn aantreden een presidentieel bevel uit, dat het Korps Ingenieurs van het Amerikaanse leger verplicht de aanleg te bespoedigen. Het Korps gaf hier gehoor aan en beval de demonstranten eerder ook al om het gebied voor 22 februari te verlaten. Een groep indianen uit het bewuste gebied had de rechter in het District of Columbia verzocht de aanleg te laten stoppen. Zij hadden ingebracht dat door de voltooiing van de pijpleiding de indianen hun religieuze ceremonies niet meer kunnen uitvoeren.

De leiding wordt onder meer aangelegd bij een meer waar het omringende land volgens de indianen heilig voor hen is. De Dakota-pijpleiding verbindt de olievelden in North Dakota met raffinaderijen in de Golf van Mexico. De leiding is 1.885 kilometer lang. De aanleg van de pijpleiding kost 3,8 miljard dollar. Juristen zijn ervan overtuigd dat de indianen geen juridische middelen meer hebben om de aanleg tegen te gaan.