Gouverneur Alabama stapt op wegens seks- en fraudeschandaal

Gouverneur Robert Bentley van de Amerikaanse staat Alabama is maandag per direct opgestapt, nadat hij schuld had bekend in een zaak rond campagnefinanciering en zijn buitenechtelijke relatie met een voormalig adviseur. De Republikein Bentley bekende schuld en trad vervolgens af als deel van een overeenkomst met het Openbaar Ministerie in Alabama, zei speciaal aanklager Ellen Brooks. “Wat we vandaag hebben gedaan, is dat we zijn bewind hebben beëindigd. Dat laat ons allemaal zien dat niemand boven de wet staat, ook de gouverneur niet.”

“Ik heb besloten dat het tijd voor me is om het ambt van gouverneur van Alabama neer te leggen”, zei Bentley tijdens een persconferentie in Montgomery, de hoofdstad van de staat. Hij voegde daar aan toe dat zijn politieke carrière “een roeping was die God in mijn leven heeft geplaatst”. Een rechter in Alabama veroordeelde Bentley tot een jaar voorwaardelijke celstraf zonder supervisie. Hij moet de door de staat geleden financiële schade terugbetalen en afzien van zijn overheidspensioen. Ook heeft hij beloofd zich niet meer verkiesbaar te zullen stellen voor een overheidsfunctie. Bentley wordt opgevolgd door zijn vice-gouverneur, Kay Ivey, ook een Republikein, die ongeveer een uur na het opstappen van haar oude baas werd ingezworen.