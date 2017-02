De goudprijs is vandaag opgelopen tot het hoogste niveau in drie maanden tijd. De internationale politieke onrust sinds Donald Trump in de Verenigde Staten aan de touwtjes trekt, maakt beleggers onzeker. Daarmee valt de ‘vlucht’ naar het edelmetaal als relatief veilige haven te verklaren. De goudprijs staat vanmorgen op iets meer dan 1200 dollar per troy ounce (31,1 gram). Alleen al dit jaar steeg de goudprijs met bijna 8 procent.