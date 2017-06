Gonggrijpbos wordt getransformeerd

Het Gonggrijpbos, gelegen op de hoek van de Meurs- en Kennedyweg in het district Para, zal een transformatie ondergaan. Dit zegt de districtscommissaris Armand Jurel. Momenteel wordt het bos meer gebruikt als een taxistandplaats. De twee hectaren grond was rond het begin van de vorige eeuw bedoeld om er natuurwetenschappelijk onderzoek te doen.

Dc Jurel wil het echter een meer maatschappelijke rol laten spelen.

Districtscommissaris Armand Jurel van Para. Het wordt een samenwerking tussen het districtsbestuur, het plaatselijke bedrijfsleven en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), zegt de burgervader. Op den duur moet het project uitgroeien tot een zelfvoorzienende onderneming. Het Gonggrijpbos moet binnenkort worden getransformeerd in een educatief park dat beschikt over een multifunctioneel gebouw en waar er ook een accommodatie zal komen voor bepaalde in beslag genomen diersoorten.

De plaats is vernoemd naar Justus Wilhelm Gonggrijp, die zich vooral inzette voor de natuurwetenschappelijke benadering van de bosbouw in het land. Andere plekken die zijn naam dragen zijn: de Gonggrijptop en de Gonggrijpstraat.