‘Gifgas gevonden op shirt van moordverdachte halfbroer Kim Jong-un’

Op een T-shirt van een van de twee vrouwen die ervan worden verdacht de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te hebben vermoord, zaten sporen van het zenuwgas VX.

De twee vrouwen, de 29-jarige Siti Aishah en de 25-jarige Vietnamese Doan Thi Huong, staan sinds maandag terecht voor de moord op Kim Jong-nam. Een scheikundige verklaardde tijdens de rechtszaak donderdag dat op het shirt van Aishah de sporen van het gifgas zijn aangetroffen, berichtte de Maleisische krant Astro Awani. Ze zouden Kim Jong-nam hebben vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur op 13 februari. Zij smeerden volgens de politie het uiterst giftige zenuwgas VX op zijn gezicht. Het vermoeden bestaat dat Noord-Korea achter de moord zit. De vrouwen zeggen onschuldig te zijn. Zij geven al langer aan te zijn betaald voor hun daad en dat ze in de veronderstelling verkeerden dat ze meewerkten aan een grap voor een reality-tv-show. De twee vrouwen kunnen de doodstraf krijgen als ze worden veroordeeld. Kim Jong-nam was de halfbroer van Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en de oudste zoon van de voormalige leider Kim Jong-il (1941-2011) uit een eerder huwelijk.

Kim Jong-nam kwam in diskrediet als opvolger van de Noord-Koreaanse dictator nadat hij in 2001 probeerde om met een vals paspoort naar Japan te reizen. Daar zou hij een bezoek hebben willen brengen aan Disneyland. In 2010 zei Kim Jong-nam in een interview dat hij een tegenstander was van de Noord-Koreaanse erfopvolging.