Gezonken Koreaans passagiersschip Sewol van zeebodem gelicht

Bergers hebben voor de kust van Zuid-Korea het wrak van het passagiersschip Sewol van de zeebodem gestakeld en boven water gehesen. Dat gebeurde bijna drie jaar nadat het vaartuig bij het eiland Jindo in de golven verdween. Driehonderd mensen kwamen toen om, 172 mensen overleefden de ramp. Onderzoek heeft uitgewezen dat het schip overbeladen was.

Het 145 meter lange scheepswrak lag op ongeveer veertig meter onder de zeespiegel. Woensdag lukte een eerste test om het schip op te lichten waarna het bergen in gang werd gezet. Bergers meldden donderdagochtend vroeg dat het schip deels boven water was gehaald. Als alles volgens plan verloopt, wordt het wrak verder opgehesen en naar de haven van Mokpo gebracht. Die operatie duurt naar verwachting ongeveer acht dagen. In Mokpo zullen experts het wrak eerst onderzoeken op menselijke resten.